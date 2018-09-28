Başkent'te cinayet suçundan aranan Afganistan uyruklu şüpheli, Ankara Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 3 günlük çalışması sonucu Erzincan'da yakalandı. Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Sirkeli yolunda 20 Eylül'de hurda toplayan iki kişi, boş arazideki bazayı açtıklarında cesetle karşılaşmaları üzerine durumu polise bildirdi. Ankara Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ve sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan maktulün 25 kez bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

ZANLI AJMAL A., KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Parmak izi alınan cesedin, Yozgat İl Göç İdaresinde 14 Ağustos'ta kayıt oluşturulan 19 yaşındaki Afganistan uyruklu Ansar Yousefi'ye ait olduğu belirlendi. Ekipler, arazinin yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Araştırmada, Yousefi ile hemşehrisi Ajmal A. arasında "Zeynab R" isimli kadın nedeniyle husumet olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, Ajmal A'nın Yenimahalle ilçesi Barış Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gitti.

CİNAYET SONRASI EŞİNİ TERK ETMİŞ

AA'nın haberine göre Ajmal A'nın Türk vatandaşı eşi Keziban A., kocasının 19 Eylül günü gece saatlerinde eve geldiğini, kıyafetlerini çıkarıp çamaşır makinesine attığını, "Bundan sonra ben yokum" diyerek ayrıldığını anlattı. Keziban A., daha sonra telefonla görüştüğü eşinin Nevşehir'de olduğunu söylediğini de polislere bildirdi.

Ekipler, Ajmal A'yı kiraladıkları otomobille Nevşehir'e götürdükleri belirlenen Afganistan uyruklu Mohammadreza M. ve Mehdi K'yi Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi'nde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 1 kilo 330 gram uyuşturucu ele geçirildi.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİNDEN SIKI TAKİP

Şüpheliler, verdikleri ifadede Ajmal A. ile uyuşturucu ticareti yaptıklarını ve kendisini Nevşehir'e götürüp bıraktıklarını, daha sonra Ankara'ya döndüklerini anlattı. Şüphelilerle Nevşehir'e giden cinayet büro ekipleri, Ajmal A.'nın, yanındaki Fatemah S., Zeynab R. ve Javad A. ile ticari taksiyle Erzincan'a gittiğini tespit etti.

ŞÜPHELİLER CİNAYETİ ANLATTI

Ankara Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin üç günlük sıkı takibi sonucu katil zanlısı Ajmal A. ile 3 kişi, Erzincan'da yakalandı. Şüphelilerden Javad A., ifadesinde 19 Eylül'de eve gelen Ajmal A.'nın eline bıçak alarak Zeynab ile Ansar'ı sorduğunu, bir süre sonra ikametgaha gelen Ansar'ı birçok kez bıçakladığını anlattı.

Javad A, Ajmal A'nın, Ansar'ın cesedini evdeki iki bazadan birinin içine koyduğunu ve kamyonete yükleyerek evden götürdüğünü, cinayetin görgü tanığı oldukları gerekçesiyle Fatemah S., Zeynab R. ile kendisini İran sınırını geçmeden öldürmekle tehdit ettiği beyanında bulundu.

İRAN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU TİCARETİ

Ekipler, Ajmal A'nın, İran'dan getirdiği uyuşturucuyu Mohammadreza M. ve Mehdi K. aracılığıyla Afganistan uyruklu kişilere sattığını belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ajmal A, Fatemah S. ve Zeynap R, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Javad A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mohammadreza M. ve Mehdi K'nin dosyaları, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine devredildi.

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