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Afganlı hurdacıların kavgasında cinayet: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Avcılar'da, bir gecekonduda Afganistan uyruklu 3 kişi arasında çıkan ve alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilen bıçaklı kavgada 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı

Avcılar'da hurdacıların kavgasında cinayet
DHA

İstanbul Avcılar'daki hurdacılar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi G-550 Sokak üzerindeki gecekonduda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Hurdacılık yapan Afganistan uyruklu F.M, Mehmet Refik ve soyadı öğrenilemeyen Ramazan adlı kişiler arasında alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilen tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 kişi birbirlerini bıçakladı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 3 yaralıyı da çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Ramazan adlı kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Refik ile F.M.'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olayın gerçekleştiği gecekonduda olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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