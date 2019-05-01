Afife, 'Dünyada Karşılaşmış Gibi'nin oldu

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Türkiye’nin en prestijli ve uzun soluklu tiyatro ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, dün akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerine kavuştu.
Sanat ve iş dünyasını bir araya getiren gecede sezonda öne çıkan performanslar ve Türk tiyatrosuna emek veren isimler toplam 16 dalda verilen ödüllerle onurlandırıldı.
Ahu Türkpençe ile Alican Yücesoy'nun sunduğu 23. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde, Türk tiyatrosunu geliştiren ve dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nün sahibi Dünyada Karşılaşmış Gibi isimli oyunuyla Berkun Oya oldu. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü Alice Müzikali kazanırken, tiyatronun gelişimine katkıda bulunan isimlere verilen Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi Rüştü Asyalı oldu. Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü ise Ahmet Levendoğlu’na verildi.
Yılın En Başarılı Prodüksiyonu
Dünyada Karşılaşmış Gibi (Krek Tiyatro)
Yılın En Başarılı Yönetmeni
Çağ Çalışkur (Fotoğraf 51)
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
Funda Eryiğit (Fotoğraf 51)
Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu
Öner Erkan (Dünyada Karşılaşmış Gibi)
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
Ceren Taşçı (Yalnızlar Kulübü)
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu
Gökhan Azlağ (Teftişör)
Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı
Uğur Kanbay (Eylül)
Yılın En Başarılı Koreografisi
Beyhan Murphy (Alice Müzikali)
Yılın En Başarılı Işık Tasarımı
Yakup Çartık (Bir Peri Masalı Radyum Kızları)
Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı
Gökhan Yücesal (Bir Peri Masalı Radyum Kızları)
Yılın En Başarılı Sahne Müziği
Burçak Çöllü (Nihayet Makamı)
Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı
Canan Göknil (Felatun Bey ile Rakım Efendi)
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