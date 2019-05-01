Afife, 'Dünyada Karşılaşmış Gibi'nin oldu

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Ahu Türkpençe ile Alican Yücesoy'nun sunduğu 23. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde, Türk tiyatrosunu geliştiren ve dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nün sahibi Dünyada Karşılaşmış Gibi isimli oyunuyla Berkun Oya oldu. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü Alice Müzikali kazanırken, tiyatronun gelişimine katkıda bulunan isimlere verilen Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi Rüştü Asyalı oldu. Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü ise Ahmet Levendoğlu’na verildi.