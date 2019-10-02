Çarşamba akşamları kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizisi Afili Aşk'ın 16.bölüm Fragmanında damga vuran sahnelerden olan Kerem'in Ayşe'yi öpmesinin ardından neler yaşanacak. Her fırsatta Ayşe ile Kerem'i boşanmak için şantaj yapan Ceyda Ayşe'den boşanma evraklarını imzalamaya zorluyor. İşte Afili Aşk'ın 16.bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

AFİLİ AŞK 15.BÖLÜM ÖZETİ

Afili Aşk 25 Eylül Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Kerem ve Ayşe boşanma konusunda kesin karar alıp, avukata gidiyorlar. İkili bu işin bir an önce bitmesi için gerekli olan tüm protokolleri yerine getiriyor. Tam imzaların atılacağı sırada ise Muhsin Bey'den gelen telefon herkesi şoke ediyor! Muhsin Bey, Kerem ve Ayşe'yi acilen yanına çağırıyor ve onlara beklenmedik bir haber veriyor!

Öte yandan Ceyda artık şirkettedir ve belli ki daha tehlikeli olacaktır. Ayşe ise oyunculuk teklifi almıştır ve artık kendi yolunu çizmek durumundadır. Ancak işler umduğu gibi gitmez. Ceyda bu işi de bozmak için elinden geleni yapar. Kerem ve Ayşe kampta yakınlaşırken, haber sitelerinde çıkan bir haber her şeyi alt üst eder.