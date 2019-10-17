Afili Aşk 18. son bölümde Ayşe'nin herkesin içinde Kerem'i öpmesi, Kerem'de büyük bir şaşkınlık yarattı. Dizinin yeni bölüm fragmanında da Kerem, Ayşe'yi yemeğe çıkarıyor. Afili Aşk 19. yeni bölüm fragmanı ve 18. son bölüm özeti haberimizde.

AFİLİ AŞK 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kerem ve Ayşe baş başa romantik bir akşam yemeğine çıkıyor ve aşk kapıyı çalıyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında ilk aşık olduğu çocuğun Kerem olduğunu öğrenen Ayşe'nin tüm duyguları bir anda yükselişe geçiyor. Şimdi de Ayşe, Kerem'e ilk aşkının kim olduğunu soruyor ve dananın kuyruğu kopuyor. Her şeyi artık itiraf etmeye hazırlanan Kerem, bunu romantik bir akşam yemeğinde anlatmayı planlıyor. Ayşe'ye özel bir hediye almayı düşünen Kerem buna vakti kalmayınca devreye Volkan'ı sokuyor. Volkan tam hediyeyi alırken Gonca ile karşılaşınca ise durumlar biraz karışıyor!

Kerem ve Ayşe birbirlerinin ilk aşkı olduklarını itiraf edecekler mi? Romantik akşam yemeğinde neler yaşanacak?

AFİLİ AŞK 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Boşanma kararı alan Kerem ve Ayşe, mahkemeden çıkan kararla şok olurlar! Boşanmaları ileri bir tarihe ertelenen ikili bu süreçte terapiste gidip rapor almayı dener. Ancak bu süre zarfında yaşanan sürpriz gelişmeler olayların akışını değiştirir. Diğer yandan Muhsin ve Yelda'nın arasında büyük bir yanlış anlaşılma olur. Kerem bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterken, bu durumu daha da karıştıracaktır.

Tam da o anda Kerem'i durdurmak için beklenmedik bir öpücükle durumu kurtaran Ayşe, herkesi şaşırtır. Ayşe giderek Kerem'e aşık olmaya başlar. Geçmişten önüne gelen kağıt kuğu ise bu aşkın başlangıcı için iyi bir sebep olacaktır...

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.