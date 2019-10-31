Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk 20. son bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin dün akşam ekranlara gelen son bölümünde Ayşe ve Kerem arasındaki itiraf krizi tatlıya bağlanır ve ikili bir anda yakınlaşmaya başlar. Kerem Ayşe'ye aşık olduğunu itiraf ediyor. İşte 20. bölüm özeti ve 21. bölüm fragmanı...

AFİLİ AŞK 20. BÖLÜM ÖZET

Afili Aşk 30 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Ceyda’nın iş için hazırladığı kuğu konsepti, Kerem ve Ayşe arasında büyük bir yanlış anlaşılmaya yol açar. Ayşe içine düştüğü hayal kırıklığıyla perişan bir haldeyken, Kerem ise ne yapacağını bilemez. Kerem bu durumla yüzleşmekten korkarken, Ayşe daha fazla dayanamaz. Ayşe, Kerem’le yüzleşmek ister ama bu hiçte kolay olmayacaktır. Çünkü Kerem’in kafası soru işaretleriyle doludur.

Ceyda ise hazırladığı kuğu konseptinin Kerem ve Ayşe için ne ifade ettiğini öğrenir ve çılgına döner. Ceyda işini şansa bırakmama kararı alır. Kerem ve Ayşe’nin kaderi Ceyda’nın iki dudağının arasındadır. Kerem ve Ayşe’nin çocukluklarından beri olan kaderi mi galip gelecektir, yoksa Ceyda mı?

AFİLİ AŞK 21. BÖLÜM FRAGMANI