Afişi yarışmayla belirlenecek

Yaren Leylek ile Âdem Amca'nın dillere destan dostluğunu anlatan filmin afişi ulusal yarışmayla belirlenecek. Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden Eskikarağaç Leylek Köyü'nde yaşanan bu dostluk hikâyesi 'Yaren' adıyla belgesele çekildi.

BBA Broadband Yapım tarafından gerçekleştirilen 'Yaren'in yönetmenliğini Burak Doğansoysal yaptı.

'Yaren'in afişi açılan ulusal yarışmayla belirlenecek. Seçici Kurul Başkanı Özgür Ahmet Köse, "Çekimleri tamamlanan Yaren filmi, bu etkileyici dostluğun tüm dünya tarafından bilinmesini amaçlamaktadır. Ekip olarak gönüllülük esasıyla çekilen yaren filmi, 2019 Eylül ayı içerisinde belirlenecek bir tarihte basının, protokolün ve köy halkının katılımıyla, Bursa Karacabey'e bağlı Eskikaarağac'ta gerçekleştirilecek olan gala ile gösterime girecektir. Bu özel hikâyeyi dünyaya tanıtırken, kullanacağımız poster tasarımını da üniversiteli tasarımcılara emanet etmek istedik. Yaren projesinde yer almak ve uluslararası bir filmin posterini tasarlama o nurunu yaşamak isteyen tüm üniversiteli tasarımcıları, yarışmamıza davet ediyoruz'' dedi.