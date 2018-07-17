Kulüp başkanı Salih Sel, başkanlığını da yapttığı İl Genel Meclisindeki makamında düzenlenen imza töreninde, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkanı Sel, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kale, orta saha ve forvet mevkilerine birer oyuncu takviyesi yapmak istediklerini ifade eden Sel, "Bu transferler yerli de olabilir, yabancı da olabilir." dedi.

Afjet Afyonspor'un ilk yabancı oyuncu transferi olan Arapi ise Afjet Afyonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Buradaki ilk yabancı oyuncu olmam da beni ayrıca mutlu ediyor. Burada hep güzel anılmak ve elimden geleni fazlasıyla yapmak istiyorum." diye konuştu.

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