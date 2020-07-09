Yusuf Ulutürk, AFJET AŞ’de düzenlediği basın toplantısında, 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden takımlarının bütün emeklerinin zayi olduğunu öne sürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mart ayında lig maçlarının ertelendiğini hatırlatan Ulutürk, şöyle konuştu:

"Uzun bir bekleyişten sonra liglerdeki tüm karşılaşmaların haziran ayında başlayacağını ilan eden TFF, daha sonra 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının 18 Temmuz’dan itibaren kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu. Tüm kulüpler gibi biz de futbolcularımızı toplayarak antrenmanlara başladık. Maddi yönden büyük sıkıntı içerisinde olan bizim gibi kulüpler, her şeye rağmen hazırlıklarına başladılar. Ancak TFF’nin aldığı bir kararla 2. Lig ve 3. Lig maçlarının oynanmayacağı bildirildi. Nitekim önceki gün yapılan toplantı sonunda da grup birincisi olan takımların bir üst lige terfi etmeleri, ikinci ile beşinci sıra arasındaki takımların da Play-off oynamaları kararlaştırıldı. Bu durumda Afjet Afyonspor'umuz da 2 puanla Play-off oynama şansını kaçırmış oldu."

Ulutürk, TFF'nin adil olmayan bu kararını protesto ettiklerini ve yasal zeminde kulübün haklarını aramaya devam edeceklerini vurguladı.

"Tüm emeklerimiz zayi oldu" diyen Ulutürk, "Haksızlığa uğrayan birçok kulübün taraftarları TFF’ye tepki yağdırırken, Afyonkarahisarlı sporseverlerin bu duruma sessiz kalmaları da bizleri üzüyor. TFF’nin diğer kulüpleri mağdur etmemek adına 2-7 veya 2-9 arasındaki takımlara Play-off oynatma kararı almasını beklerken, hiç de ummadığımız bir kararla karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

Ulutürk, yeni sezonda yönetim olarak göreve devam etmeyi düşünmediklerini ve bu konuda şimdiden bir takım çalışmalar yapılıp yeni yönetimin oluşması gerektiğini aktararak,"Yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bu yana Allah’a şükürler olsun kulübün parasını yemedik, yedirmedik. Zor şartlara rağmen bir yandan eski borçları öderken, takımın da ligde kalmasını sağladık. Yönetim kurulu olarak önümüzdeki dönemde görev almayı düşünmüyoruz. Kulüp başkanlığına ve yönetim kurulu üyeliğine talipli kişiler çıktığı anda genel kurula giderek görevi devretmeye hazırız. Yeni sezon için önümüzde bir ay gibi kısa bir süre var. Bu süre içerisinde yeni yönetimin oluşup teknik kadroyu ve futbolcu kadrosunu kurması gerekiyor. Afyonkarahisar’ın takımına sahip çıkmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.