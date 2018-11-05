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AFP: ABD askerleri Türkiye-Suriye sınırında, SDG'nin denetiminde bulunan bölgede devriye yaptı

Haber ajansı AFP, ABD askerlerinin Türkiye-Suriye sınırında yer alan ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) denetiminde yer alan Derbesiye köyünde devriye yaptığını bildirdi.

05.11.2018 - 10:14 | Güncelleme:
- AFP
AFP'nin Derbesiye'den geçtiği fotoğrafta görülen bir ABD askeri

Fransız haber ajansı AFP, ABD askerlerinin Türkiye-Suriye sınırında yer alan ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) denetiminde bulunan Derbesiye köyünde devriye yaptığını bildirdi.

AFP'nin muhabiri, üzerlerinde ABD bayraklı üniformalar bulunan askerleri taşıyan üç zırhlı aracın Pazar günü köye gittiğini belirtti.

Muhabir, araçlarda da ABD bayrağı bulunduğunu aktardı. AFP, devriyeden olduğunu belirttiği fotoğraflar da paylaştı.

Türkiye, SDG'nin ana gövdesini oluşturan YPG'yi (Halk Savunma Birlikleri) 'terör örgütü' olarak değerlendiriyor.

Geçen hafta obüs atışı yapıldı, ABD tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon başlatabileceklerinin sinyalini vermişti.

Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Planımızı programımızı da yaptık. Geçtiğimiz günlerde buna da başladık. Yakında terör örgütünün tepesine ineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz" diye konuşmuştu.

Geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki bazı noktalara obüs atışı gerçekleştirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino bunun ardından, "Suriye'nin kuzeybatısında ABD askeri personeli de o bölgedeyken gerçekleştirilen tek taraflı saldırılardan büyük kaygı duyuyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar ise geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD ve Türk güçlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentinde ortak devriyeye başladıklarını belirtmişti.

- AFP
AFP'ye konuşan Koalisyon Güçleri Sözcüsü Sean Ryan bunun, bir hafta içindeki ikinci devriye olduğunu söyledi.

Koalisyon Güçleri ve SDG sözcülerinden açıklamalar

AFP'nin haberine göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Sean Ryan, Pazar günkü devriyenin Cuma gününden sonra bir hafta içinde yapılan ikinci devriye olduğunu, amacın bölgedeki güvenlik ve emniyetin devam ettirilmesinin sağlanması olduğunu belirtti.

Bununla birlikte Ryan, devriyenin düzenli bir şekilde yapılmadığını söyledi.

AFP'ye konuşan SDG sözcüsü Mustafa Bali ise "Bunlar doğrudan tehditlerle ilgili. Amaç, Türkiye'yi saldırganlığını sonlandırmaya çağırmak" dedi.

BBC İzleme Servisi'nin aktardığına göre, SDG'ye yakın haber ajansı ANHA da, ABD askerleri ve SDG üyelerinin birlikte devriye yaptıklarını gösterdiğini belirttiği bir video yayımladı.

Konuyla ilgili Türkiye'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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