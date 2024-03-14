AFP yazdı: New York'taki terk edilmiş havalimanında, kentten izole bir göçmen kampı

ABD'de yüzlerce göçmen, New York kentinde terk edilmiş havalimanında kurulu kampta zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor.

Fransız haber ajansı AFP, 1800 göçmenin bulunduğu Floyd Bennett Field'a giderek bölgeyi inceledi. "New York'taki terk edilmiş havalimanında, kentten izole bir göçmen kampı" başlıklı haberde yardım görevlilerinin, bölgeyi "hiçliğin ortasında" diye tanımladığı yazıldı.

Havalimanının 2 Ekim 2023 (üstte) ve 8 Kasım 2023 (aşağıda) çekilmiş görüntüsü

Ajansa göre havalimanı, "ABD'nin metropollerinin karşı karşıya kaldığı göçmen krizinin sembolü" konumunda.

Havalimanındaki göçmenler Latin Amerika ve Afrika ülkerinin yanı sıra Çin ve Rusya'dan geliyor.

Haberde, "Manhattan'daki gökdelenler uçak pistlerinden görülebiliyor ancak toplu taşımayla bir saatten uzak mesafedeler" ifadesine yer verildi. Havalimanı çevresinde hiçbir hizmetin ya da dükkanın olmadığı vurgulandı.

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New York'taki yetkililerin, Venezuela, Senegal ve Rusya gibi ülkelerden 2022 ilkbaharından bu yana gelen 180 bini aşkın göçmene kalacak yer sağlamada zorlandığı belirtildi.

"MAHREMİYET YOK"

Buradaki kişiler için battaniye ve kalın giysiler bulan Brooklynli Victoria Marin, "Pek çoğu, onlara yardım edecek bir arkadaşı ya da tanıdığı olmadan buraya geliyor" dedi. Marin, "Buraya her geldiğimizde 40-50 kişi arabalara koşup battaniye, mont, ayakkabı, yemek, bebek arabası ya da bavul istiyor" diye konuştu.