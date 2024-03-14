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        Haberler Dünya AFP yazdı: New York'taki terk edilmiş havalimanında, kentten izole bir göçmen kampı

        AFP yazdı: New York'taki terk edilmiş havalimanında, kentten izole bir göçmen kampı

        AFP haber ajansı, ABD'nin New York kentinde terk edilmiş bir havalimanında kurulan göçmen kampını ziyaret etti. "Hiçliğin ortasında" olarak tanımlanan göçmen kampındaki zorlu koşullar gözler önüne serildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 14:08 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:08
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        AFP, New York'taki izole göçmen kampını yazdı
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        ABD'de yüzlerce göçmen, New York kentinde terk edilmiş havalimanında kurulu kampta zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor.

        Fransız haber ajansı AFP, 1800 göçmenin bulunduğu Floyd Bennett Field'a giderek bölgeyi inceledi. "New York'taki terk edilmiş havalimanında, kentten izole bir göçmen kampı" başlıklı haberde yardım görevlilerinin, bölgeyi "hiçliğin ortasında" diye tanımladığı yazıldı.

        Havalimanının 2 Ekim 2023 (üstte) ve 8 Kasım 2023 (aşağıda) çekilmiş görüntüsü
        Havalimanının 2 Ekim 2023 (üstte) ve 8 Kasım 2023 (aşağıda) çekilmiş görüntüsü

        Ajansa göre havalimanı, "ABD'nin metropollerinin karşı karşıya kaldığı göçmen krizinin sembolü" konumunda.

        Havalimanındaki göçmenler Latin Amerika ve Afrika ülkerinin yanı sıra Çin ve Rusya'dan geliyor.

        Haberde, "Manhattan'daki gökdelenler uçak pistlerinden görülebiliyor ancak toplu taşımayla bir saatten uzak mesafedeler" ifadesine yer verildi. Havalimanı çevresinde hiçbir hizmetin ya da dükkanın olmadığı vurgulandı.

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        New York'taki yetkililerin, Venezuela, Senegal ve Rusya gibi ülkelerden 2022 ilkbaharından bu yana gelen 180 bini aşkın göçmene kalacak yer sağlamada zorlandığı belirtildi.

        "MAHREMİYET YOK"

        Buradaki kişiler için battaniye ve kalın giysiler bulan Brooklynli Victoria Marin, "Pek çoğu, onlara yardım edecek bir arkadaşı ya da tanıdığı olmadan buraya geliyor" dedi. Marin, "Buraya her geldiğimizde 40-50 kişi arabalara koşup battaniye, mont, ayakkabı, yemek, bebek arabası ya da bavul istiyor" diye konuştu.

        Göçmenleri kentten izole bu alanda tutma kararı sivil toplum örgütleri tarafından eleştiriliyor. Kâr amacı gütmeyen Coalition for the Homeless (Evsizler Koalisyonu) adlı STK'nın müdürü Dave Giffen, "Floyd Bennett Field, çocuğu olan evsiz ailelerin barınması için uygun bir yer değil" değerlendirmesinde bulundu.

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        Göçmenlerin "hiçliğin ortasında" olduğunu söyleyen Giffen, "Mahremiyet yok" dedi.

        Giffen, New York Belediyesi'nin hem federal hem de eyalet yönetimi tarafından yalnız bırakıldığını savundu. Müdüre göre belediye de artık New York'a gelen göçmenleri durdurmak istiyor.

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        Kamptan sorumlu New York Belediyesi Sağlık Departmanı ise göçmenlerin gıda, sağlık ve diğer yardımlara ulaştığını savunuyor. İltica için gerekli yardımın yapıldığı da öne sürülüyor.

        "BURASI FIRSATLAR ÜLKESİ"

        Kamptakilerden 32 yaşındaki David Fernandez soğuğa, gürültüye ve kent merkezine uzaklığa dikkat çekerek şartların "biraz zor" olduğunu söyledi. Ekvatorlu Fernandez, "Şikayet edemeyiz çünkü bize yardım ediyorlar. Başımızı sokacak bir çatı ve battaniyelerimiz var" dedi. Fernandez, çocuklarının okula gitmesinden memnun olduğunu da belirtti.

        Bir başka Ekvatorlu Luis Moreno, "En önemlisi, burası güvenli bir ülke. Benim geldiğim üçüncü dünya ülkesindeki gibi suçlar burada yok. Burası fırsatlar ülkesi" diye konuştu.

        Venezuelalı Maricruz Figueroa ise "Çalışmayı, okumayı, devlete ihtiyacım kalmamasını ve çocuklarım için savaşmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AP ve Maxar tarafından servis edilmiştir.

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        #göçmen
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