Afrika Birliği ve IGAD, Kenya ile Somali'ye diyalog çağrısı yaptı

AA

IGAD olağanüstü zirvesinde konuşan AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, "İki komşu ülke Somali ile Kenya arasında diplomatik ilişkilerin bozulmasına yol açan son gerginlikler, Afrika Birliği için ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor." dedi.

IGAD Dönem Başkanı ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ise iki ülkenin liderlerine diyalog çağrısı yaptı.

Hamduk, tüm üye devletlerin, egemenlik ve diğer üyelerin iç işlerine karışmama gibi IGAD ilkelerine bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya ile tüm diplomatik bağları kopartarak IGAD'ı olağanüstü toplanmaya çağırmıştı.