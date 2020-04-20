Afrika Birliğine Çin'deki Afrikalılara yönelik kötü muamelenin soruşturulması çağrısı

AA

Tanzanya, Uganda, Malavi, Zimbabve ve Güney Afrika’nın önde gelen muhalif isimleri tarafından yazılan ortak metinde, Çin’de Afrika ülkeleri vatandaşlarına yönelik kötü muameleye ilişkin "alarm verici" haberler alındığı belirtildi.

Özellikle Çin'in Guangzhou şehrinde yaşananların bir an önce son bulması için Pekin hükümetine çağrıda bulunulan mektupta, bu bölgenin Asya’nın en büyük Afrika diasporasına ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

Mektupta, mağdurların "Afrofobi" ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekilerek, AfB’nin geniş kapsamlı bir soruşturma yürütmesi gerektiği kaydedildi.

Metinde imzası bulunanlar arasında Güney Afrika'dan Mmusi Maimane, Uganda'dan Bobi Wine, Tanzanya'dan Zitto Kabwe, Malavi'den Lazarus Chakwera ve Zimbabve'den Nelson Chamisa yer alıyor.

Çin'in Guangzhou başta olmak üzere birçok kentinde yabancıların, özellikle de siyahilerin ikinci Kovid-19 dalgasından sorumlu tutularak evlerinden tahliye edildiği, alışveriş merkezleri, restoranlar ve hastaneler dahil kamusal alanlara alınmadığı, evlerinden ve kaldıkları otellerden çıkarıldıkları, sokaklarda darbedildiklerine ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Yaşananlara Afrika Birliğinin yanı sıra kıtadan çok sayıda ülke de tepki göstermişti.