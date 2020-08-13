Afrika'da antikor teslerine başlanacak

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Dr. Nkengasong, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, gerçek Kovid-19 vaka sayılarının resmi rakamlardan fazla olduğunun anlaşıldığını, Mozambik'in sadece Nampula şehrinde yaşayanların yüzde 5'inde antikor bulunduğunu ancak resmi vaka sayılarının bunu yansıtmadığını ifade etti.

"Kıtamızda ne kadar kişi hastalığa yakalandı ve semptom göstermiyor bunu bilmiyoruz. Virüse yakalanan birçok genç insan var." ifadesini kullanan Nkengasong, bu nedenle tüm Afrika ülkelerinde antikor testi yapacaklarını, bazı ülkelerde testler önümüzdeki hafta başlayacağını kaydetti.

Africa CDC Direktörü Nkengasong, ayrıca seyahatin kolaylaşması için sınır kapılarında test yapılması ve sertifika verilmesi üzerine üye ülkelerle ortak çalışma başlatacaklarını söyledi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 78 bine, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 24 bin 326'ya çıktı.