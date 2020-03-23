Afrika'da bazı ülkeler gorilleri koronavirüsten korumak için parkları kapattı

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Uzmanların solunum yolu enfeksiyonlarının insanlardan goril ve şempanzelere kolayca geçebildiğine ilişkin bulguları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC),Ruanda ve Gabon’da ulusal parkların kapanmasına yol açtı.

Dünyadaki dağ gorillerinin üçte birine ev sahipliği yapan KDC’nin Virunga Ulusal Parkı, 1 Haziran’a kadar ziyaretçilere kapanırken, Ruanda da hem parkları turist ziyaretlerine kapattı hem de bu parklarda yürütülen bilimsel çalışmaları askıya aldı.

Uganda ise dünyadaki gelişmelerden olumsuz etkilenen turizm sektörünün daha da kötüleşmemesi için parkları açık tutmaya devam edeceğini açıkladı.