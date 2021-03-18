Afrika'da Fransa'nın imajı kötüye giderken Türkiye yükseliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Afrika'da Fransa'nın imajı kötüye giderken Türkiye yükseliyor

Afrika'da yapılan bir kamuoyu araştırması, Fransa'nın kıtadaki imajının giderek zarar gördüğünü, buna karşın Türkiye'nin imajının giderek güçlendiğini ortaya koydu.

Afrika'da Fransa'nın imajı kötüye giderken Türkiye yükseliyor
AA

Afrika'daki Fransız Yatırımcılar Konseyi (CIAN) tarafından bu yıl 3'üncüsü hazırlatılan "Africaleads 2021" isimli kamuoyu araştırmasıyla kıtada faaliyet gösteren yabancı ülkelerin toplum nezdindeki imajı gözler önüne serildi.

Paris merkezli araştırma şirketi IMMAR tarafından hazırlanan Africaleads 2021, CIAN'ın çevirim içi düzenlendiği Africa Forum 2021'de kamuoyuyla paylaşıldı. Afrika'nın 12 ülkesinden kanaat önderinin görüşlerine dayanan araştırmaya göre, Fransa'nın kıtadaki imajı her geçen yıl zarar görüyor. Buna göre, Afrika'da en iyi imaja sahip ülkeler sıralamasında 2019'daki araştırmada yüzde 21 ile 5'inci sıraya yerleşen Fransa, 2020'de yüzde 20 ile 6'ncı sıraya geriledi. Bu yıl, 2020'ye göre sıralamadaki yeri bir kademe daha düşen Fransa, yüzde 17 ile kendisine listenin 7'nci sırasında yer bulabildi.

- Türkiye'nin olumlu imajı, bir önceki yıla göre ikiye katlandı

Listede bir önceki yıla göre yaşanan en büyük değişimlerden biri ise Türkiye'nin imajına ilişkin oldu. Listenin 8'inci sırasında Fransa'nın hemen ardında yer alan Türkiye'nin, bir önceki yıl yüzde 8 olan puanını yüzde 15'e çıkarması, araştırmada en çok üzerinde durulan hususlardan biri olarak öne çıktı.

Afrika'da en iyi imaja sahip ülkenin Türkiye olduğunu düşünenlerin sayısının bir yılda neredeyse yüzde 100 artmasının nedeni olarak Türkiye'nin kıtada giderek artan yatırımları ve Türk Hava Yollarının kıtada sürekli yeni rotalar belirlemesi gösteriliyor.

- Black Lives Matter'a rağmen ABD liste başı

Afrika'da en iyi imaja sahip ülkeler sıralamasında ABD, bir önceki yıla göre 5 puan kaybetse de yüzde 43 ile liderliğini korudu.

Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesi ve akabinde başlayan Black Lives Matter eylemleri gibi Afrika'yı doğrudan etkileyen olumsuz gündemlere rağmen ABD'nin "güçlü yumuşak gücü" sayesinde listedeki yerini koruduğu belirtiliyor. ABD'yi yüzde 37 ile Almanya, yüzde 34 ile Kanada, yüzde 28 ile İngiltere, yüzde 22 ile Çin ve yüzde 19 ile Japonya takip etti.

- Türkiye en faydalı ilk 6 partner arasında

Araştırmada, en faydalı partner ülkeler kısmında da Türkiye yüzde 66 ile 6'ncı sırada yer aldı. Listede yüzde 76 ile ilk sırada bulunan Çin'i yüzde 74 ile ABD, yüzde 72 ile Kanada, yüzde 71 ile Almanya, yüzde 70 ile Japonya izledi. Sıralamada, İngiltere yüzde 64 ile 7'nci, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 60 ile 8'inci, Fransa ise yüzde 57 ile 9'uncu sırada kendine yer bulabildi.

Fransa'nın ülke imajı kısmında olduğu gibi bu bölümde de bir önceki yıla göre düşüş yaşadığı ortaya kondu.

Sunumda, "ülke imajı" ile "faydalı partner" kategorisinin birbirinden tamamen farklı olduğu, Çin'in ülke imajı kategorisinde bir önceki yıla göre 17 puan kaybetmesine karşın hala Afrika'da en yararlı partner kabul edildiğine vurgu yapıldı.

- Kıta ülkeleri arasında "en iyi imaj Güney Afrika"da

Araştırmada, en iyi imaja sahip Afrika ülkelerinin sıralamasına da yer verildi. Buna göre, Güney Afrika yüzde 40 ile kıtadaki en iyi imaja sahip Afrika ülkesi olurken, onu yüzde 23 ile Fas, Gana ve Ruanda izledi.

Kıtada en güvenilen markalar sıralamasında da ilk sıraya yerleşen Toyota'yı, Coca Cola, Apple ve Samsung takip etti.

- 2 binden fazla kanaat önderinin görüşüne başvuruldu

Araştırma kapsamında, Kasım 2020-Ocak 2021 döneminde 12 ülkeden özel sektör ve sivil toplum temsilcileri, medyadan isimler ve dini liderlerden oluşan 2 bin 426 kanaat önderinin görüşüne başvuruldu.

Araştırmaya Cezayir, Tunus, Mısır, Etiyopya, Kenya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kamerun, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Senegal ve Fas katıldı. Söz konusu ülkelerin her birinde yüz yüze 200 görüşme gerçekleştirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Myanmar'daki protestolarda ölenlerin sayısı 217'ye çıktı
DÜNYAMyanmar'daki protestolarda ölenlerin sayısı 217'ye ...
SON DAKİKA: AB yönetimi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Haberler
DÜNYAAB yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
SEÇİME GİDİLİYOR! Son dakika: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan erken seçim açıklaması!
DÜNYAPaşinyan'dan erken seçim açıklaması!
Dünyada fosil yakıt kullanımını yasaklayan kent sayısı 43'e çıktı
DÜNYADünyada fosil yakıt kullanımını yasaklayan kent ...
"KATİL KAOSU" Son dakika: Biden'a Kremlin'den cevap geldi (ABD Rusya)
DÜNYARusya'dan ABD'ye katil yanıtı!
SON DAKİKA: Batasuna'nın kapatılması ile ilgili süreç nasıl işlemişti? - Haberler
DÜNYABatasuna'nın kapatılması ile ilgili süreç nasıl ...
SON DAKİKA: Dışişleri'nden bazı ülkelerin TBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamalarına tepki!
DÜNYATBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamalara tepki!
SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a bir kötü haber de mahkemeden geldi! - Haberler
DÜNYAPaşinyan'a bir kötü haber daha!
Myanmar'da gözaltında tutulan Suu Çii'ye rüşvet suçlaması yöneltildi
DÜNYAMyanmar'da gözaltında tutulan Suu Çii'ye rüşvet ...
SON DAKİKA: Çin'den ABD ve Japonya'ya tepki! - Haberler
DÜNYAÇin'den ABD ve Japonya'ya tepki!