Afrika'da Kovid-19 vaka artış hızı gerilemeyi sürdürüyor

AA

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı haftalık bölgesel raporda, kıtadaki vaka artış hızındaki düşüşün devam ettiği belirtilerek şimdiye kadar görülen tüm vakaların yüzde 84'ünde de iyileşme kaydedildiği açıklandı.

Raporda, artış hızının geçen hafta önceki haftaya göre yüzde 13 azalma gösterdiği ifade edilerek aynı dönemde Kovid-19'a bağlı ölüm oranlarında ise yüzde 7'lik bir artış olduğuna vurgu yapıldı.

Vakaların yüzde 87'sinin Güney Afrika, Etiyopya, Nijerya, Cezayir, Gana, Kenya, Kamerun, Fildişi Sahili, Madagaskar ve Senegal'de görüldüğüne işaret edilen raporda, Güney Afrika'nın tek başına kıtadaki vakaların yarısından fazlasını barındırdığı hatırlatıldı.

Virüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısının da artmaya devam ettiğine değinilen raporda, salgının başından bu yana kıtada 43 bin 514 sağlık çalışanının enfekte olduğu belirtildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıtadaki toplam vaka sayısı 1 milyon 489 bin 978'e, ölü sayısı da 35 bin 924'e ulaştı.