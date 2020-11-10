Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1,9 milyonu geçti

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AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 903 bin 96 oldu.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 684'e çıktı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 845 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşti.

Mısır'da 6 bin 380, Fas'ta ise 6 bin 356 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'da vaka sayısı 738 bin 525'e ulaştı, bu ülkeyi 259 bin 951 vakayla Fas ve 109 bin 422 vakayla Mısır izledi.

Seyşeller ve Eritre'de ise ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 603 bin 562 kişi iyileşti.