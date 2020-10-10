Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 564 bini aştı

AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 564 bin 882 oldu.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bin 689'a ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 17 bin 547 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken, Mısır'da 6 bin 29, Fas'ta ise 2 bin 530 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 688 bin 352'ye ulaştı, bu ülkeyi 146 bin 398 vakayla Fas ve 104 bin 262 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 299 bin 499 kişi iyileşti.-bashal