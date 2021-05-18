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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 738 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 738 bini aştı.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 738 bini geçti
AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 126 bin 913'e yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 738 bin 226 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 272 bin 573'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip kıtaya toplam 38 milyon aşı ulaştı, 22,4 milyon doz aşı uygulandı.

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