Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 390 bini geçti

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 211 bin 853'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 391 bin 457 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 661 bin 242'ye yükseldi.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya bugüne dek 185,6 milyon doz aşı ulaştı, 146,9 milyon kişiye aşı yapıldı.