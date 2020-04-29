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Afrika'da Kovid-19 vakaları 35 bine yaklaştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 35 bine yaklaştı.

Afrika'da Kovid-19 vakaları 35 bine yaklaştı
AA

 

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada toplam vaka sayısı 34 bin 915’i bulurken, şimdiye kadar 11 bin 309 kişi hastalığı yendi.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 1521’e ulaştı.

- 4 ülkede yüzde 400 artış

Africa CDC Direktörü John Nkengasong, vaka sayılarına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son bir ayda hastalığın ilk görüldüğü ülkeler olan Cezayir, Mısır, Fas ve Güney Afrika’da yüzde 400’lük artış olduğuna dikkati çekti.

Nkengasong, "Afrika olarak en kötüsü için hazırlanmalıyız ve inanıyorum ki hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana, Nijerya, Fildişi Sahili ve Cibuti oldu.

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