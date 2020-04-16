Afrika'da Kovid-19 vakaları artıyor

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Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 bini geçti, virüs nedeniyle 910 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıtada son 24 saatte yaklaşık 1000 yeni vaka tespit edildi, Kovid-19 görülen kişi sayısı 17 bin 212 oldu.

Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 36 artarak 910'a yükseldi.

Kovid-19 vaka sayısı Güney Afrika'da 2 bin 506'ya, Mısır'da 2 bin 505'e, Cezayir'de 2 bin 160'a, Fas'ta 2 bin 24'e ve Tunus'ta 780'e ulaştı.

Salgın nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı Cezayir'de 336, Mısır'da 183, Fas'ta 127, Tunus'ta 35 kişi hayatını kaybetti.

Afrika'nın güneyindeki Lesotho ve doğusundaki Komorlar Birliği'nde ise henüz vakaya rastlanmadı.

Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Ekvator Ginesi, Sao Tome, Eritre, Madagaskar, Ruanda, Seyşeller, Güney Sudan, Uganda, Mozambik, Namibya, Gine Bissau ve Sierra Leone'de herhangi bir ölüm vakası rapor edilmedi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde salgında toplam 134 bin 685 kişi hayatını kaybetti ve virüsten iyileşen sayısı 500 bini aştı.