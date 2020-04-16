Afrika'da Kovid-19 vakaları artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya
ABONE OL

Afrika'da Kovid-19 vakaları artıyor

Kovid-19 vaka sayısı Güney Afrika'da 2 bin 506'ya, Mısır'da 2 bin 505'e, Cezayir'de 2 bin 160'a, Fas'ta 2 bin 24'e ve Tunus'ta 780'e ulaştı

Afrika'da Kovid-19 vakaları artıyor
AA

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 bini geçti, virüs nedeniyle 910 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıtada son 24 saatte yaklaşık 1000 yeni vaka tespit edildi, Kovid-19 görülen kişi sayısı 17 bin 212 oldu.

Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 36 artarak 910'a yükseldi.

Kovid-19 vaka sayısı Güney Afrika'da 2 bin 506'ya, Mısır'da 2 bin 505'e, Cezayir'de 2 bin 160'a, Fas'ta 2 bin 24'e ve Tunus'ta 780'e ulaştı.

Salgın nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı Cezayir'de 336, Mısır'da 183, Fas'ta 127, Tunus'ta 35 kişi hayatını kaybetti. 

Afrika'nın güneyindeki Lesotho ve doğusundaki Komorlar Birliği'nde ise henüz vakaya rastlanmadı.

Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Ekvator Ginesi, Sao Tome, Eritre, Madagaskar, Ruanda, Seyşeller, Güney Sudan, Uganda, Mozambik, Namibya, Gine Bissau ve Sierra Leone'de herhangi bir ölüm vakası rapor edilmedi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde salgında toplam 134 bin 685 kişi hayatını kaybetti ve virüsten iyileşen sayısı 500 bini aştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ekvador'da ev ve hastanelerden 1400'den fazla ceset toplandı
DÜNYAEkvador'da ev ve hastanelerden 1400'den fazla ceset ...
Nijerya'da güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdü
DÜNYANijerya'da güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağına ...
Son dakika Corona virüste korkunç gelişme... ABD'de ölü sayısı 30 bini geçti! - Haberler
DÜNYAABD'de ölü sayısı yükseldi!
Brezilya'da 99 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi Kovid-19'u yendi - Haberler
DÜNYA99 yaşındaki gazi Kovid-19'u yendi
İsrail'de Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, hükümeti kuramadı
DÜNYAİsrail'de Gantz, hükümeti kuramadı
SON DAKİKA! Güney Kore'de Kovid-19 önlemleri altında genel seçim - HABERLER
DÜNYAGüney Kore'de Kovid-19 önlemli genel seçim
ABD Başkanı Trump, ABD'deki koronavirüs vaka sayıları zirvede
DÜNYATrump: ABD'deki koronavirüs vaka sayıları zirvede
Almanya'da 5 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
DÜNYAAlmanya'da 5 Türk daha hayatını kaybetti
Libya'da 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi
DÜNYALibya'da 10 günlük sokağa çıkma yasağı
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür
DÜNYAİngiltere'den Türkiye'ye teşekkür

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X