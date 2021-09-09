Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 8 milyon 49 bini geçti

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 201 bin 535'e ulaştı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 49 bin 299 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 220 bin 990'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 130 milyon dozdan fazla aşı ulaştı.