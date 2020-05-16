Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 78 bin 194’e yükseldi

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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 2 bin 664 artarak 78 bin 194’e yükseldi.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 2 bin 630’a ulaştı.

Şimdiye kadar 29 bin 435 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 592, Cezayir'de 536, Güney Afrika'da 247, Fas'ta 190, Nijerya'da 171, Kamerun'da 139, Sudan'da 91'e yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu. Vaka sayısı Güney Afrika'da 13 bin 524, Mısır'da 11 bin 228'e çıktı.

- Morityus ve Eritre'de Kovid-19 vakası kalmazken, 9 ülkede hiç ölüm gerçekleşmedi

Kıtada, Lesotho, Seyşeller, Namibya, Eritre, Mozambik, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar ve Ruanda'da henüz virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Morityus ve Eritre, Kovid-19 vakası kalmadığını duyurdu.

Güney Afrika’da Kovid-19 görülen kişi sayısı 25 bin 637’ye ulaşırken, 1369 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 306 kişi iyileşti.

Batı Afrika’da 22 bin 944 kişi salgına yakalandı, 7 bin 936’sı sağlığına kavuştu, 477 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 690 olarak rapor edildiği Güney Afrika’da Kovid-19’dan şu ana kadar 266 kişi öldü, 6 bin 427 kişi taburcu edildi.

Kıtada Kovid-19 ölümlerinin en az kaydedildiği Doğu Afrika’da vaka sayısı 7 bin 486, ölü sayısı 231, iyileşen sayısı 2 bin 567 olurken, Orta Afrika’da vaka sayısı 7 bin 437, ölü sayısı 287, hastalıktan kurtulanların sayısı 2 bin 217 oldu.