Afrika'da milyonlarca çocuk Kovid-19 salgını ve çatışmalar nedeniyle okula gidemiyor

AA

İnsan hakları örgütü Save the Children tarafından yapılan yazılı açıklamada, çocukların okula gidebilmelerine uygun ortamın oluşturulması için hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara çağrı yapıldı.

Açıklamada, "Kovid-19 salgını ve silahlı çatışmalar nedeniyle Afrika'da milyonlarca çocuk okula gidemiyor." ifadesi kullanıldı.

Okula gidemeyen çocuklar nedeniyle eğitim sisteminin gerilediğine dikkati çekilen açıklamada, bu durumun önüne geçilmesi için gerekli adımların atılması çağrısı yapıldı.

Dünya çapında 160 milyona yakın çocuk işçi bulunuyor. Çocuk işçiliğinin en yaygın bulunduğu bölge ise her 5 çocuktan birinin işçi olduğu Afrika olarak biliniyor.