Afrika'da siyasete ve bağımsızlık mücadelesine yön veren kadınlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Afrika'da siyasete ve bağımsızlık mücadelesine yön veren kadınlar

Senegal'in başkenti Dakar'daki Siyahi Medeniyetler Müzesi'nde, kadın liderliği ve kıtadaki politik hareketlerle özgürlük mücadelesine yön veren kadınları konu alan yarı kalıcı sergi, Afrika'daki kadın mücadelesinin etkinliğini ve derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Afrika'da siyasete ve bağımsızlık mücadelesine yön veren kadınlar
AA

Geçen yıl martta açılan ve 2022'ye kadar ziyaret edebilecek "Afrikalı Kadınlar ve Siyasi Liderlik" fotoğraf sergisi, kıtanın özgürlük mücadelesinde ve politik yaşamında kadınların oynadığı rolün önemine dikkati çekiyor.

Sergide bir duvar Afrika'da görev yapmış 5 kadın cumhurbaşkanına ayrılırken, karşı duvarda ise Batı sömürgesi öncesi hüküm sürmüş kraliçeler, sömürge döneminde aktif rol üstlenmiş aktivistler ve sömürge sonrası dönemde milletvekili, bakan ya da uluslararası örgütlerin yönetiminde bulunan siyasi isimler yer alıyor.

Toplamda 50 ismin fotoğrafıyla yer aldığı sergide her fotoğrafın sol alt köşesinde bulunan karekod ile de söz konusu kişiye ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.

- Kıtaya damgasını vuran 5 kadın cumhurbaşkanı

Dünyada bugüne kadar 17'si geçici olmak üzere 60 kadın cumhurbaşkanlığı yaparken bugün görevde 11 kadın cumhurbaşkanı bulunuyor.

Bu 11 isim arasında Afrika kıtasından da 25 Ekim 2018'de seçilen Etiyopya Cumhurbaşkanı 71 yaşındaki Sahle-Work Zewde yer alıyor.

Afrika'da bugüne kadar 7'si geçici olmak üzere 12 kadın, cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturdu.

- Afrika'nın ilk kadın lideri Liberya Devlet Başkanı Sirleaf

Kıtanın en tanınan kadın yöneticileri arasında Afrika'nın ilk kadın lideri olan Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson​​​​​​​ Sirleaf geliyor.

Aynı zamanda görevde en uzun kalan Afrikalı kadın devlet başkanı olan 82 yaşındaki Sirleaf, ilk kez 2006'da seçildi ve 2011'de tekrar seçilerek Liberya'yı 22 Ocak 2018'e kadar yönetti.

Kadınları ülkesindeki barış sürecine dahil etme çabaları nedeniyle 2011'de Nobel Barış Ödülüne layık görülen Sirleaf, 2016'da da Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanlığına seçilen ilk kadın oldu.

- Afrika'nın en güçlü kadını Malavi Cumhurbaşkanı Banda

Malavi'nin ilk kadın Cumhurbaşkanı olan 70 yaşındaki Joyce Banda, 2006'dan 2009'a kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Banda, 2009'dan 2012'ye kadar Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde bulundu ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Bingu wa Mutharika'nın ani ölümüyle 2014'e kadar bu görevde bulundu.

Sıkı bir kadın hakları savunucusu olan Banda, birçok kadın örgütünün kuruluşunda yer aldı. Banda, 2014'te Forbes dergisinin yayımladığı listeye göre, Afrika'nın en güçlü, dünyanın ise en güçlü 40'ıncı kadını oldu.

- Morityus'ta kimyager cumhurbaşkanı

Morityus'ta kimyager Ameenah Gurib-Fakim 2015'te Cumhurbaşkanı seçildi ve ülkeyi 2018'e kadar yönetti.

Gurib-Fakim, birçok konuşmasında özellikle küresel ısınma konusuna dikkati çekerek, ülkesindeki bilimsel projelerin gelişmesine yardım etti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) başkenti Bangui Belediye Başkanı olan Catherine Samba-Panza da 2014'te geçici cumhurbaşkanı seçildi.

Ülkesinde bu koltuğa oturan ilk kadın olan Samba-Panza, 2016'ya kadar görevini sürdürdü.

- Görevdeki tek kadın Cumhurbaşkanı Zewde

Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde, 2018'de seçilerek bu göreve gelen ilk kadın oldu. Aynı zamanda Afrika'da görevdeki tek kadın lider olan Zewde, Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Afrika Birliği Özel Temsilciliği görevini yürüttü.

Ülkesini daha önce Senegal, Cibuti ve Fransa 'da büyükelçi olarak temsil eden Zewde, BM'de yıllarca farklı pozisyonlarda görev yaptı.

- Afrikalı Kraliçeler, aktivistler ve siyasiler

Sergide, Afrika'da sömürge dönemi öncesi hüküm süren kraliçeler ve direnişçiler de temsili fotoğraflarıyla yer aldı.

Bu isimler arasında Seba Melikesi Belkıs, Berberi Kraliçe ve komutan Dihya (Al Kahina),İtalyan sömürgesine karşı direnen Etiyopya Kraliçesi Taytu Betül ve Madagaskar'ın Fransız sömürgesine girmeden önceki son Kraliçesi III. Ranavalona bulunuyor.

Senegal'de Fransız sömürgesine karşı direnişin sembollerinden Aline Sitoe Diatta da kıtanın bağımsızlığı için mücadele eden isimler arasında öne çıkıyor.

"Bağımsızlık Anneleri" başlıklı kısımda da dönemin Fransız Sudan'ında ebelikten vekilliğe yükselen Fransız Batı Afrikası'nın ilk kadın milletvekili Aoua Keita, Gineli aktivist Hadja Mafory Bangoura, Nijeryalı siyasetçi Kuti Funmilayo Ransome, Sierra Leone'da kadın hareketi kurucusu ve Freetown Belediye Başkanı Constance Agatha John gibi isimler sıralanıyor.

"Günümüzden isimler" başlıklı bölümde ise Senegal'in ilk kadın Başbakanı Mame Madior Boye, Nijerya'nın ilk kadın valisi Virginie Ngozi Etiaba, halen BM Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Nijeryali Amina Jeanne, Ruanda'nın ilk kadın Başbakanı Agathe Uwilingiyimana ve Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela ile 38 yıl evli kalan apartheid rejimine karşı savaşan Winnie Mandela gibi figürler yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Azerbaycan ordusu tatbikata başladı - Haberler
DÜNYAAzerbaycan ordusu tatbikata başladı
SON DAKİKA: Çin’in başkenti Pekin’i kum fırtınası vurdu: Yetkililer sarı alarm verdi! - Haberler
DÜNYAPekin'de kum fırtınası alarmı!
SON DAKİKA: Fransız yazardan Frexit yorumu: Paris, AB'yi terk edebilir - Haberler
DÜNYAFransa, AB'yi terk eder mi?
ABD ile Fransa arasında Doğu Akdeniz görüşmesi!
DÜNYAABD ile Fransa arasında Doğu Akdeniz görüşmesi!
Myanmar'da darbe karşıtı gösterilere müdahale: 38 ölü
DÜNYAMyanmar'da darbe karşıtı gösterilere müdahale: 38 ölü
SON DAKİKA: İngiltere polis memurunun öldürdüğü Sarah için ayakta: Kadın cinayetleri son bulsun! - Haberler
DÜNYAİngiltere polis memurunun öldürdüğü Sarah için ...
Ürdün'de halk, hastanedeki ölümler nedeniyle hükümetin istifasını istedi
DÜNYAÜrdün'de hastanedeki ölümler halkı sokağa döktü
George Floyd'un ölümü... SON DAKİKA: Ailesine rekor tazminat ödenecek
DÜNYAFloyd'un ailesine rekor tazminat!
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, New York Valisi Cuomo'ya yönelik taciz iddialarına ilişkin ilk kez konuştu!
DÜNYABiden, Cuomo'ya yönelik taciz iddiaları hakkında ...
Brezilya’da kaza yapan akaryakıt yüklü tanker patladı: 1 ölü
DÜNYABrezilya’da akaryakıt yüklü tanker patladı!