Afrika'da son 24 saatte 16 bin 389 kişide Kovid-19 tespit edildi

AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 389 artarak 2 milyon 214 bin 586 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 330 artışla 52 bin 670'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 709 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 694, Fas'ta ise 5 bin 985 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 796 bin 472'si buldu. Bu ülkeyi 364 bin 190 vakayla Fas ve 116 bin 724 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 876 bin 437 kişi iyileşti.