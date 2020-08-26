Kovid-19 g\u00f6r\u00fclen \u00fclke ve b\u00f6lgelerdeki yeni vakalara ili\u015fkin g\u00fcncel verilerin derlendi\u011fi Worldometer internet sitesine g\u00f6re, k\u0131ta genelinde vir\u00fcs bula\u015fan ki\u015fi say\u0131s\u0131 son 24 saatte 7 bin 662 artarak 1 milyon 207 bin 623 e ula\u015ft\u0131. Salg\u0131n nedeniyle \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 ise son 24 saatte 283 art\u0131\u015fla 28 bin 334 e \u00e7\u0131kt\u0131. Bug\u00fcne kadar Kovid-19 kaynakl\u0131 en fazla can kayb\u0131 13 bin 308 \u00f6l\u00fcmle G\u00fcney Afrika, 5 bin 298 \u00f6l\u00fcmle M\u0131s\u0131r, 1466 \u00f6l\u00fcmle Cezayir de g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Morityus ta aktif Kovid-19 vakas\u0131 kalmazken, Sey\u015feller ve Eritre de \u015fu ana kadar \u00f6l\u00fcm rapor edilmedi. G\u00fcney Afrika da vaka say\u0131s\u0131 613 bin 17, bu \u00fclkeyi 97 bin 619 vaka ile M\u0131s\u0131r ve 54 bin 528 vaka ile Fas izledi. Afrika da, vir\u00fcse yakalanan 934 bin 192 ki\u015fi ise iyile\u015fti. -bashal