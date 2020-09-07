Afrika'da son 24 saatte 7 bin 890 Kovid-19 vakası tespit edildi

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 890 artarak 1 milyon 305 bin 252'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 226 artışla 31 bin 357'ye yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14 bin 889 ölümle Güney Afrika, 5 bin 530 ölümle Mısır, 1556 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Vaka sayısı 638 bin 517 olan Güney Afrika'yı 99 bin 863 vaka ile Mısır ve 72 bin 394 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 1 milyon 40 bin 454 kişi ise iyileşti.

-bashal