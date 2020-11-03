Afrika'da son 24 saatte 7 bin 980 kişide Kovid-19 tespit edildi

AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 980 artarak 1 milyon 813 bin 800 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 217 artışla 43 bin 641'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 465 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 291, Fas'ta ise 3 bin 826 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 727 bin 595'i buldu. Bu ülkeyi 225 bin 70 vakayla Fas ve 107 bin 925 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 481 bin 404 kişi iyileşti.