GRAFİKLİ - Afrika genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 70 bini geçti

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtasında Kovid-19 nedeniyle 2 bin 494 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 25 bin 397 kişi iyileşti.

Kıta genelinde vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 949, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 83 arttı.

Kıtada virüsün bulaştığı kişi sayısı 72 bin 527'ye yükseldi.

- En fazla vaka Güney Afrika, en fazla ölüm Mısır'da

Güney Afrika en çok vaka, Mısır da virüs kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü ülke oldu. Güney Afrika'da 12 bin 74 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 219 kişi yaşamını yitirdi. Mısır'da ise 10 bin 431 vaka görülürken ölü sayısı 556 oldu.

Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika, batıda Gana, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, kendi bölgelerinde en fazla vakaya rastlanan ülkeler oldu.

Güney Afrika ülkelerinden Lesotho'da son 24 saatte ilk Kovid-19 vakası tespit edildi.

- Vaka sayısı 1000'i aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Fas 6 bin 512, Cezayir 6 bin 253, Gana 5 bin 408, Nijerya 4 bin 971, Kamerun 2 bin 800, Gine 2 bin 374, Senegal 2 bin 105, Fildişi Sahili 1912, Sudan 1818, Cibuti 1268, Somali 1219, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) 1169, Tunus 1032 ve Gabon 1004."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Cezayir 522, Fas 188, Nijerya 164, Kamerun 136, Sudan 90, Somali 52, KDC 50, Tunus 45, Gana 24, Fildişi Sahili 24, Senegal 21, Gine 14, Gabon 9 ve Cibuti 3."

Libya, Moritanya, Malavi, Angola, Eritre, Zimbabve, Burundi, Botsvana, Gambiya, Komorlar Birliği, Namibya ve Seyşeller 100'ün altında vaka tespit edilen ülkeler olarak sıralandı.

Gabon, Zambiya, Sao Tome ve Principe, Etiyopya, Ekvator Ginesi, Zimbabve, Cibuti, Libya, Malavi, Gine Bissau, Angola, Esvatini, Benin, Kabo Verde, Moritanya, Gambiya, Botsvana, Burundi ve Komorlar Birliği'nde ise rapor edilen ölü sayısı 10'un altında kaldı.

Kıtada Lesotho, Seyşeller, Namibya, Eritre, Mozambik, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Madagaskar ve Ruanda'da henüz virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.