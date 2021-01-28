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Afrika için 400 milyon doz daha Kovid-19 aşısı satın alındı

Afrika'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 400 milyon doz aşı satın alındığı bildirildi.

Afrika için 400 milyon doz daha Kovid-19 aşısı satın alındı
AA

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü John Nkengasong, basına yaptığı açıklamada, yeni aşıların Hindistan Serum Enstitüsü aracılığıyla alındığını açıkladı.

Nkengasong, "Afrika için 400 milyon doz Kovid-19 aşısı güvence altına alındı." dedi.

Bu ay başında Pfizer, AstraZeneca ve Johnson and Johnson şirketlerinden 270 milyon dozluk aşı alındığını hatırlatan Nkengasong, "Çok iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Nkengasong, yeni alınan 400 milyon dozluk aşının Oxford-AstraZeneca olduğu bilgisini paylaştı.

Şimdiye kadar 3,4 milyon vakanın görüldüğü kıtada, kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.

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