Derlenen bilgilere göre, 2005 yılının Türkiye tarafından "Afrika yılı" ilan edilmesinin ardından kıta ülkeleriyle hem siyasi hem de ticari ilişkiler ivme kazandı.
Türk Hava Yollarının Afrika'da doğrudan uçuş yaptığı noktaların ve büyükelçilik sayısının artması da iki ülke ticaretinin gelişmesine katkı sağladı.
Türkiye İstatistik Kurumu verileri dikkate alındığında, 2009-2018 döneminde Türkiye ile Afrika kıtası arasında 179 milyar dolarlık ticaret yapıldı. Bu rakamın 117,5 milyar dolarlık (yüzde 66) kısmı Kuzey Afrika ülkeleriyle, kalanı diğer Afrika ülkeleriyle yapılan ticaretten kaynaklandı.
Bu dönemde Türkiye'nin 121 milyar dolarlık ihracatına karşılık, kıta ülkelerinden 58 milyar dolarlık ithalat yapıldı.
DIŞ TİCARETTE EN ÖNEMLİ ÜLKE MISIR
Ülke bazında incelendiğinde, geçen yıl itibarıyla kıtada en fazla ihracatın yapıldığı ülke 3,1 milyar dolarla Mısır oldu. Mısır'a ihracatta enerji grubu 592 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu grubu 277 milyon dolarla demir ve çelik, 253,1 milyon dolarla kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar izledi.
Mısır'ın ardından en çok ihracat yapılan ülkeler 2'şer milyar dolarla Cezayir ve Fas olarak kayıtlara geçti.
İthalat açısından bakıldığında da Mısır, 2018 itibarıyla 2,2 milyar dolarla en fazla dış alımın yapıldığı kıta ülkesi oldu. Mısır'ı 1,4 milyar dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti, 1,1 milyar dolarla Cezayir takip etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.