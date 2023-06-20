HER YIL 6,35 MİLİMETREDEN BİRAZ FAZLA KAYIYOR

Ebinger, doğu ve batı yarıklarının varlığı ve açık deniz deprem ile volkan bölgelerinin keşfinin, Afrika'nın birkaç hat boyunca yavaşça açıldığını gösterdiğini ve bunların yılda 6,35 milimetreden biraz fazla olduğunu söyledi.

Kaymanın yavaş olduğunu belirten uzmanlar bir ayak tırnağının uzması kadar hızlı diyor.