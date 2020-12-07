Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 276 bini aştı

AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 422 artarak 2 milyon 276 bin 574 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 306 artışla 53 bin 961'e yükseldi.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 22 bin 206 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 771, Fas'ta ise 6 bin 245 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 814 bin 565'e çıktı. Bu ülkeyi 379 bin 657 vakayla Fas, 118 bin 432 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 936 bin 646 kişi iyileşti.