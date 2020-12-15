Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı
AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 353 artarak 2 milyon 404 bin 414 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 312 artışla 55 bin 740'a yükseldi.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 23 bin 451 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 943, Fas'ta ise 6 bin 659 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 866 bin 127'e çıktı. Bu ülkeyi 400 bin 826 vakayla Fas, 122 bin 86 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 33 bin 838 kişi iyileşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ı tebrik etti! - Haberler
DÜNYAPutin'den Biden'a günler sonra tebrik!
SON DAKİKA: Afganistan'da Kabil Vali Yardımcısı bombalı saldırıda öldü! - Haberler
DÜNYAKabil Vali Yardımcısı bombalı saldırıda öldü!
ABD'den Türkiye'ye yaptırım: SON DAKİKA: İran'dan tepki!
DÜNYAİran'dan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki!
SON DAKİKA: Fransa'da İSYAN! Polisler sokakta!
DÜNYAFransa'da sular durulmuyor: Bu sefer polisler ...
SON DAKİKA: İtalyan gazeteci'den Fransa'ya protesto: NİŞANI İADE ETTİ
DÜNYAİtalyan gazeteci-yazar Augias, Fransız onur nişanını ...
Navalnıy cinayetinde SON DAKİKA: Alman basınından RUS AJAN iddiası!
DÜNYARus muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin yeni ...
Son dakika: Korona salgınında bir ilk: CİNAYET suçlaması yapıldı!
DÜNYAKorona ölümünde bir ilk! Cinayet davası açıldı
Fransa, iklim değişikliğiyle mücadelenin anayasaya eklenmesi için referanduma gidecek
DÜNYAFransa'da iklim değişikliği referandumu düzenlenecek
Son dakika... Joe Biden RESMEN ABD Başkanı oldu!
DÜNYAJoe Biden resmen başkan!
Kolombiya'da 4 yerli halk lideri suikast sonucu öldürüldü
DÜNYAKolombiya'da 4 yerli halk liderine suikast

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X