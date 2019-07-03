Eduok ile yollar ayrıldı!

Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nda grup maçlarının bitmesiyle, turnuvada forma giyen en iyi kadro belli oldu.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF),bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen organizasyonun grup aşamasında oynayan en iyi kadroyu açıkladı.

Mısır 4 oyuncu ile ilk 11'de en fazla futbolcusu olan takım olurken, Cezayir'den 2 oyuncu ilk 11'e seçildi.

En iyi ilk 11 şöyle:

Kale: Ahmed El Shenawy (Mısır)

Defans: Ahmed Elmohamady (Mısır),Yaya Banana (Kamerun),Ahmed Hegazi (Mısır),Ashraf Hakimi (Fas)

Orta saha: Riyad Mahrez (Cezayir),Anicet Abel (Madagaskar),Ismail Bennacer (Cezayir)

Forvet: Muhammed Salah (Mısır),Jordan Ayew (Gana),Sadio Mane (Senegal)

En iyi kadro yedekleri şöyle:

Kaleci: Andre Onana (Kamerun)

Defans: Youcef Atal (Cezayir),Medhi Benatia (Fas)

Orta saha: Andre Zambo Anguissa (Kamerun),Mubarak Wakaso (Gana)

Forvet: Cedric Bakambu (Demokratik Kongo Cumhuriyeti),Carolus Andriamatsinoro (Madagaskar),Youcef Belaili (Cezayir)