Afrika Kupası'nda grup aşamasının en iyi 11'i belli oldu: Masuaku listede!
Afrika Futbol Konfederasyonu, 2024 Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasının en iyi 11'ini belirledi. Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Masuaku en iyi 11'de kendine yer buldu
Giriş: 26.01.2024 - 18:33 Güncelleme: 26.01.2024 - 18:33
Afrika Futbol Konfederasyonu, 2024 Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasının en iyi 11'ini açıkladı.
Listede Beşiktaş forması giyen Demokratik Kongolu oyuncu Arthur Masuaku'da en iyi sol bek oyuncusu olarak kendisine yer buldu.
İşte Afrika Kupası'nda grup aşamasının en iyi 11'i;