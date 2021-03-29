Afrika ülkesi Botsvana'ya COVAX kapsamında 33 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Afrika ülkesi Botsvana'ya COVAX kapsamında 33 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Afrika ülkesi Botsvana'ya 33 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderildi.

Afrika ülkesi Botsvana'ya COVAX kapsamında 33 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı
AA

DSÖ Afrika Bölgesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, aşıların hafta sonu Botsvana'ya ulaştığı bildirildi.

Etiyopya Hava Yollarına ait uçakla Botsvana'ya getirilen 33 bin doz Kovid-19 aşısının ilk olarak sağlık çalışanları ve risk grubundaki kişilere yapılacağı aktarıldı.

COVAX kapsamında, Afrika'da 45'ten fazla ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildi.

Şimdiye kadar 7,7 milyon doz aşı, yüksek risk taşıyan bölgelere ulaştı.

Botsvana'da 38 bin 466 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 506 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BAŞLADI! Son dakika: Korona aşıları 60 yaş ve üzeri için başladı
SAĞLIK60 yaş üstü için aşılama başladı
Covid-19 aşılamada son durum: 60 yaş üstü aşı başladı mı? 60 yaş aşı randevusu nasıl alınır?
SAĞLIK60 yaş üstü aşı başladı mı?
SON DAKİKA: Covid-19 tetikledi! Büyük bir sorun olabilir... - Haberler
SAĞLIKCovid-19 tetikledi! Büyük bir sorun olabilir...
Karaciğerdeki o sorun siroza kadar gidebiliyor! Nasıl korunuruz? - Haberler
SAĞLIKKaraciğerdeki o sorun siroza kadar gidebiliyor! Nasıl ...
Bu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor! - Haberler
SAĞLIKBu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor!
Renkli maskelerde ölümcül tehdit - Haberler
SAĞLIKRenkli ve desenli maskelerde ölümcül tehdit
İl il risk haritası 29 Mart! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
SAĞLIKEn güncel Türkiye risk haritası
29 Mart Corona virüsü tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka ve hasta sayısı! İşte korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
KORKUTAN KORONA AÇIKLAMASI! Son dakika uyarı geldi: 40-50 yaş arası dikkat!
SAĞLIKVakalar o grupta yoğunlaştı!
60 yaş üstü aşı ne zaman olacak? 60 yaş üstü randevu nasıl alınır?
SAĞLIK60 yaş üstü aşı ne zaman olacak?