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        Afrika Uluslar Kupası'nda gruplar belli oldu

        2023 Afrika Uluslar Kupası'nda gruplar belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 13:49 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:49
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        Afrika Uluslar Kupası'nda gruplar belli oldu
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        Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak ve 5 şehirdeki 6 statta oynanacak maçlarla organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

        Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

        Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak 2024'e ertelenmişti.

        Afrikalı futbolcuların forma giydiği Türkiye dahil birçok ülkedeki ekipler, organizasyonun tekrar kışa alınması nedeniyle oyuncularından milli takımları kupadan elenene kadar yararlanamayacak.

        2023 Afrika Uluslar Kupası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

        A Grubu: Fildişi Sahili, Nijerya, Ekvator Ginesi, Gine-Bissau

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        B Grubu: Mısır, Gana, Yeşil Burun Adaları, Mozambik

        C Grubu: Senegal, Kamerun, Gine, Gambiya

        D Grubu: Cezayir, Burkina Faso, Moritanya, Angola

        E Grubu: Tunus, Mali, Güney Afrika, Namibya

        F Grubu: Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambiya, Tanzanya

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