Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, 'Adana’ya Gidek Mi?' parçası ile büyük başarı yakalayan Murat Kurşun, bu hafta Afrikalı Ali'yi yalnız bırakmadı. Birbirinden ünlü isimler ile sahnesini paylaşan Afrikalı Ali, bu hafta da arabesk şarkıları ile gelen davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.