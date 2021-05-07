Afrikalı işçiler Karadeniz'de! Sağlık riski uyarısı 0:00 / 0:00

DHA

Doğu Karadeniz’de; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemine sayılı günler kaldı. Mayıs ayı sonunda başlayacak çay tarımı için koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu 40 bin işçi ülkeye bu yıl da gelemeyecek. Bu nedenle Türkiye’de ikamet izni bulunan Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu işçiler bölgeye gelmeye başladı.

KAÇAK GÖÇMENLER DE GELİYOR

Ancak işçiler arasında Türkiye’ye yasa dışı yollarla girip bölgeye gitmeye çalışan ya da çalışma izni olmayanlar da yer alıyor. Bu kişiler kontrol noktalarında güvenlik güçlerince yakalanıyor. Karadeniz illerinde polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinde yakalanan kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından sınır dışı ediliyor. Bölgeye ulaşanlar ise çay tarlalarında günlük 150 ila 200 TL arasında yevmiye ile çalışıyor.

PROF. DR. AYDIN: SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURABİLİR

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, kaçak işçilerin sağlık açısından risklerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Aydın, “Ülkeye kaçak giren bazı işçiler denetimlerden kaçarak bölgeye ulaşıp çay tarımına dahil olmaya çalışıyor. Bu durumun sağlık açısından risk oluşturabileceklerini unutmamak lazım. Çay tarımı işverenlerinin bu tip işçileri çalıştırması durumunda kendilerinin de risk altında olacaklarını göz önüne alarak en azından bu insanların sağlık kontrollerini resmi yollardan yaptırmaları şarttır. Aksi halde bölge için de sektör için de risktir” diye konuştu.