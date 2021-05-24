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HaberlerGündem3. SayfaAfrikalı kadın, 5 gündür bu şekilde bekliyor - Haberler
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Beyoğlu'nda ilginç olay! Afrikalı kadın, 5 gündür oturduğu duvardan kalkmadı

Beyoğlu'nda ilginç bir olay ortaya çıktı. İlçede bir istinat duvarının üzerine mahalle sakinlerin ifadesine göre 5 gün önce oturan 30'lu yaşlardaki Afrikalı bir kadın, gece gündüz kalkmadan burada. Yüzünde cerrahi maske bulunan kadın üzerini ve yüzünü ise berber önlüğüyle örtüyor

Afrikalı kadın, 5 gündür bu şekilde bekliyor - Haberler
Afrikalı kadın, 5 gündür bu şekilde bekliyor
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DHA

Çevredekilerin verdiği yiyecekleri kabul etmeyen, kimse ile konuşmayan sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için yakındaki parka gidip gelen kadının durumundan endişe eden çevre sakinleri, ilgililerin duruma müdahale etmesini istedi.

DHA'da yer alan habere göre mahalle sakinlerinden biri, "Yemek yemiyor, sadece su içiyor. Mahalle sakinleri olarak yemek getiriyoruz, para veriyoruz, almıyor. Bazen burada, bazen parkta oturup, uyuyor.

Afrikalılar´ı getirdik, sorununu öğrenmeye, çözmeye çalıştık. Ancak, kimseyle konuşmuyor. Yüzüne kapattı. Israr ettiğiniz de tepki gösteriyor. Sonuçta bir kadın ve sorunları olduğu belli. Belki de göçmen. İlgililerin durumu ile ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.

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