Afrin'de bombalı araç saldırısı: En az 3 sivil hayatını kaybetti

Türk askeri ve türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki Afrin'de şehir merkezinde infilak eden bomba, 11 sivilin de yaralanmasına sebep oldu.

Afrin'de şehir merkezinde bir otobüse yerleştirilen bomba patladı, en az üç kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir yıldır Türk ordusu ve Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin kontrolünde olan şehirde meydana gelen patlamada, DHA'ya göre, 11 kişi de yaralandı.

Reuters haber ajansı, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ölü ve yaralıların tümünün otobüsteki siviller olduğunu belirtti.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Yaralılar, Afrin'deki hastanelerde tedavi ediliyor.

Türkiye, 20 Ocak 2018'de Afrin'de bir askeri operasyon başlatmış, Mart ayında kentin kontrolünü büyük oranda ele geçirmişti. Operasyon öncesinde Afrin'in kontrolü Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) elindeydi. Ankara, PKK'nın Suriye'deki kolu olduğu gerekçesiyle sınırlarındaki YPG varlığına itiraz ediyor.

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