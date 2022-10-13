Canlı bomba yeleği ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

Afrin'de patlamaya hazır bombalı düzenek ile bir canlı bomba yeleği ele geçirildi

İçişleri Bakanlığın'dan yapılan açıklamaya göre Emniyet birimlerin titiz çalışması sonucunda Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'de, patlamaya hazır bombalı düzenek ile bir canlı bomba yeleği ele geçirildi

Afrin'de patlamaya hazır bombalı düzenek ile bir canlı bomba yeleği ele geçirildi
Canlı bomba yeleği ele geçirildi
0:00 / 0:00

İçişleri Bakanlığı, Afrin Suriye Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde eski Afrin Mahallesinde bir poşet içerisinde 1 adet 1,5 m infilaklı fitil, 1 adet F1 fünye grubu ve 870 gr ağırlığında canlı bomba yeleği ele geçirildiğini duyurdu.

3 ADET EYP ELE GEÇİRİLDİ

Diğer yandan bölgede görev yapan emniyet birimleri Halep Yolu üzerindeki Habben Köprüsü altında ise 1 adet modifiye edilmiş elektrikli infilak kapsülü, patlamaya hazır düzenek halinde toplam 2 kg 157 gram ağırlığında, uzaktan kumandalı 3 adet bidon içerisinde hazırlanmış EYP ele geçirildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Devrilen süt tankerinin sürücüsü öldü
GÜNDEM Devrilen süt tankerinin sürücüsü öldü
Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini tabancayla yaraladı
GÜNDEM Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini ...
Bölücü terör örgütünden kaçan 3 terörist teslim oldu
GÜNDEM Bölücü terör örgütünden kaçan 3 terörist teslim oldu
Kayseri'de 654 adet tarihi eser ele geçirildi
GÜNDEM Kayseri'de ele geçirildi! 654 adet
Şehit Ataş´ın babası: Lösemi ile ilgili farkındalık yarattı
GÜNDEM Şehit astsubay farkındalık yarattı
Sivas'ta yangın tüplerinin içine gizlenmiş 13 kilo 160 gram esrar ele geçirildi
GÜNDEM Yangın tüplerinin içine gizlenmiş 13 kilo 160 gram ...
Nisa Mihriban bebeği terk eden anneye 5 ay hapis
GÜNDEM Nisa Mihriban bebeği terk eden anneye 5 ay hapis
Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi
GÜNDEM Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi
Mardin'de araca gizlenmiş 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM Araca gizlenmiş 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de 41 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
GÜNDEM 41 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.