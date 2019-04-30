Hüsso, yaptığı açıklamada, Suriye'de iş savaş başladığında halkın, Türkiye sınırına yakın olması ve insani yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılması nedeniyle Afrin ve çevresine göç ettiğini söyledi.

Bu göç dalgasında çok sayıda sanayici ve tüccarın da Afrin'e gelmesiyle bölgenin ticari anlamda yeniden şekillendiğini ancak terör nedeniyle burada yaşamın durma noktasına geldiğini anlatan Hüsso, şöyle devam:

"Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de yeni bir döneme girildi. Afrin'deki iş insanlarını tek çatı altında toplamak, bölge ticaretinin canlanmasını sağlamak ve ticari ilişkileri geliştirmek için biz de Afrin Ticaret ve Sanayi Odasını kurduk. Odamıza kayıtlı 216 üye bulunuyor. Bölgenin kalkınmasını istiyoruz ve bu noktada en iyi iş birliği yine Türkiye ile yapılacak."

Hüsso, şu an insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın ticari faaliyetlere de açılmasını beklediklerini, bu sayede ticaretin hız kazacağını ifade etti.

Afrin'in önemli potansiyeli olduğunu söyleyen Hüsso, şunları kaydetti:

"Afrin bölgesi özellikle zeytinyağıyla meşhurdur. Bölgede en az 15 milyon zeytin ağacı var. Burada 197 zeytinyağı fabrikamız, 16 sabun fabrikamız var. Türkiye'den daha fazla beyaz eşya, gıda ürünleri ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri almak istiyoruz. Sadece Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde değil Suriye genelinde şu anda birinci ticari ortak Türkiye'dir."

Hüsso, ticaretin artması için Türkiye'deki iş insanlarıyla daha sık bir araya geleceklerini belirtti.



