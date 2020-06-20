Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 7 terörist, bombalı eylemlerini kameraya kaydetmiş - HATAY

AA

Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğünce Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda 2 hücre evine yönelik operasyonda, 16 Haziran'da gözaltına alınan anne, baba, oğullar ve gelinlerden oluşan 7 kişilik terör örgütü YPG/PKK mensubunun sorguları sürüyor.

Ailenin gelini Nevin Şıh M'nin (35),eşi Cengin ile kayınbiraderleri Muhammed, Şiyar A. ve kayınbabası Osman A, kaynanası Zeynep A. ve eltisi Celile C'nin örgütteki faaliyetleri hakkında itiraflarda bulunduğu öğrenildi.

Nevin Şıh M'nin, düzenledikleri 11 bombalı eylemi Tel Rıfat bölgesindeki "Emin" kod adlı teröristin organize ettiğini, eşi ve kayınbiraderlerinin Zeytin Dalı Harekatı öncesinde "Emin" ile irtibatta olduğunu anlattığı bildirildi.Muhammed A'nın da Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce YPG/PKK safında yer aldığını, harekattan sonra da sivil görünümle bombalı eylemler gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.Eşi Celile C. ile evlendikten sonra borçlandığını ve bunun üzerine "Emin" kod isimli teröristten yardım istediğini anlattığı öğrenilen Muhammed A'nın "Emin kod isimli terörist bana 'Sana patlayıcı gönderelim, Afrin ve Azez'de adamlarımız da var, bizimle çalış.' diye teklifte bulunup karşılığında 500 dolar vereceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Daha sonra o ne söylerse ailecek yerine getirdik." şeklinde ifade verdiği aktarıldı.

- "Piknik yapma" bahanesiyle patlayıcıları almaya gitmişler

Teröristlerin, "Emin" aracılığıyla Afrin'deki boş bir araziye bırakılan patlayıcıları saldırı gerçekleştirmeden önce "piknik yapma" görüntüsü verip aldığı, ardından evlerine taşıdığı belirlendi.Evlerine getirdikleri malzemelerle patlayıcı düzeneği hazırlayan ailenin, 11 terör saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.Teröristlerin ayrıca 100-200 dolar karşılığında farklı zamanlarda 3 aracı yakarak ilk eylemlerini düzenlediği de tespit edildi.

- Teröristler, bombalı eylemlerini kameraya kaydetmiş

Aile üyelerinin yakalandığı hücre evlerinin birinde ele geçirilen kamera kartında, teröristlerin gerçekleştirdikleri bazı bombalı saldırıların görüntüleri ortaya çıktı.Teröristlerin, bu görüntüleri "Emin"e gönderip karşılığında para talep ettiği belirlendi.Terör örgütü YPG/PKK'nın da Afrin merkezinde gerçekleştirdiği bu tür eylemleri üstlenmeyip Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde güvensizlik ortamı oluşturmayı amaçladığı tespit edildi.

- Terör saldırılarıyla 9 sivili yaraladılar

YPG/PKK'lı 7 terörist tarafından gerçekleştirilen 11 bombalı saldırının detayları da ortaya çıktı.Turşu bidonu içerisinde "Emin"in belirlediği bir araziye gömdüğü patlayıcının, teröristlerce alınıp Afrin merkezindeki bir fırının yakınlarında çöp kutusuna yerleştirildiği, ardından uzaktan kumandayla infilak ettirildiği öğrenildi.Sanayi bölgesinde bir araca yerleştirdikleri bombayı patlatan teröristlerin, bebek arabasına kurdukları düzeneği bir iş yerinin önünde infilak ettirdiği belirlendi.Teröristlerin ayrıca mazot tankeri, ağaç altı ve şehir merkezinde varilin içi ve el arabasına yerleştirdikleri düzeneklerle Afrin kent merkezi, yol kenarı ve refüjde bombalı eylemler gerçekleştirdiği tespit edildi.Bu terör saldırılarında 9 sivilin yaralandığı kaydedildi.