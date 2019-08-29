Süper Lig'in 3'üncü haftasına sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek BtcTürk Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, hafif tempolu konuşunun ardından açma ve germe hareketleri yaptı. Isınma hareketlerinin ardından antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde ise Alanyaspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi..

Antrenman öncesinde takımın yeni ismi Afriyie Acquah basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir lige geldiğini belirten Acquah, "Yeni bir şehir, yeni bir lig. Tabi uzun zamandır İtalya´da oynadım. Şimdi de Türkiye'ye geldim. Ligin zor olduğunu biliyorum ama benim oyun tarzıma çok uygun bir lig. Burada kendimi göstermeyi, takım arkadaşlarıma yardım etmeyi umut ediyorum" dedi.

"BELKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ GÖREBİLİRİZ"

Avrupa hedefleri için Yeni Malatya'ya geldiğini kaydeden Acquah,"Takım ile ilgili geçen seneden biraz bilgim var. Takım geçen sene ligi 5´inci bitirdi. Bu senede buraya geldim. Takıma ve takım arkadaşlarıma yardım edip belki daha yukarılara taşımaya çalışacağız. Belki Şampiyonlar Ligi görebiliriz. Ben Avrupa görmek için buraya geldim. Afrika Kupası´na gittim. Afrika Kupası´ndan sonra ufak bir dinlenmem oldu. Sonra antrenmanlarıma devam ettim. Hocayla da bunu konuştuk. Fizik olarak kendimi hazır hissediyorum. Bana şans verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.