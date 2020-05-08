Afşin'de bir mahalle karantinaya alındı - KAHRAMANMARAŞ

AA

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karara göre, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle Hüyüklü Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verildi.Mahalleye giriş ve çıkışlar, yeni bir karara kadar durduruldu.İlçe Jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturulurken, mahalleye bağlanan yollar ise Afşin Belediyesince kapatıldı.Karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.